"Когда начали играть, было уже поздно": Мудрик высказался о поражении от Брайтона

Вингер Челси Михаил Мудрик поделился мыслями о поражении от Брайтона в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Украинец в этом поединке записал на свой счет ассист и помог лондонцам открыть счет, но в итоге соперник сумел отыграться и одержать победу со счетом 2:1.

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"Я думаю, что первый тайм не был так хорош. Когда во второй половине мы начали играть, было уже поздно. Для всех нас это тяжелый период, но мы никогда не сдаемся, мы продолжаем идти, и все может измениться.

Мы хотим победить, но сейчас нам тяжело, но мы продолжаем усердно тренироваться, и однажды все может измениться. Мы уже думаем о следующей игре в Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы должны показать все, на что способны", - цитирует Мудрика официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик получил средние оценки за матч с Брайтоном.