Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном

Украинец не стал лучшим в своем клубе несмотря на ассист.

В рамках 31 тура АПЛ Челси уступил Брайтону со счетом 1:2.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик отдал ассист, но это не помогло стать ему лучшим в стане лондонцев.

Мудрик получил средние оценки от Whoscored и Sofascore. Первый портал поставил украинцу 6.6 баллов, что является четвертым результатом в команде.

Sofascore был слегка менее категоричным и оценил вингера в 6.7 баллов, что тем не менее, также является четвертой лучшей оценкой среди игроков Челси.