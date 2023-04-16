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Спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави

Испанец не покинет команду летом.
Вчера, 22:22
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани уверен, что клуб зарегистрирует контракт полузащитника Гави. 

"Основываясь на том, что думает Гави и что мы думаем, то мы убеждены, что он завершит свою карьеру в Барселоне.

С Гави был подписан договор на четыре года. У него осталось еще три сезона по соглашению, и он обязательно проведет их в команде.

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Мы спокойны, проблем нет, мы зарегистрируем контракт Гави в Ла Лиге", – сказал Алемани в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца один гол и три ассиста в 28 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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