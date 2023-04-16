Спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави
Испанец не покинет команду летом.
Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани уверен, что клуб зарегистрирует контракт полузащитника Гави.
"Основываясь на том, что думает Гави и что мы думаем, то мы убеждены, что он завершит свою карьеру в Барселоне.
С Гави был подписан договор на четыре года. У него осталось еще три сезона по соглашению, и он обязательно проведет их в команде.
Читай также: Боули попробует лично убедить Гави присоединиться к Челси
Мы спокойны, проблем нет, мы зарегистрируем контракт Гави в Ла Лиге", – сказал Алемани в интервью Marca.
В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца один гол и три ассиста в 28 матчах Ла Лиги.