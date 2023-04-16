Рома - Удинезе 3:0: обзор и результат матча чемпионата Италии 16.04.2023

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 30-го тура Серии А Рома принимала Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Римский клуб на 37-й минуте не сумел реализовать 11-метровый. Кристанте не забил, однако Бове оказался первым на добивании.

Во второй половине встречи Пеллегрини удвоил преимущество своей команды, а уже под занавес матча Тэмми Абрахам установил финальный счет.

После 30 туров Серии А Рома идет на третьем месте с 56 очками, а Удинезе занимает 12 строчку, набрав 39 баллов.

Статистика матча Рома - Удинезе чемпионата Италии

Рома - Удинезе 3:0

Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55 Абрахам, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 1.28

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 7 - 2

Рома: Руй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 75), Смоллинг, Льоренте, Манчини, Вейналдум (Матич, 61), Кристанте, Пеллегрини (Тахирович, 90), Бове, Белотти (Абрахам, 74), Эль-Шаарави (Залевски, 74).

Удинезе: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 71), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Мазина, 86), Уолас, Ловрич (Несторовски, 78), Самарджич (Пафунди, 78), Перейра, Саксесс (Товен, 79).

Предупреждения: Перейра (35), Саксесс (40), Эхизибуэ (45), Манчини (67), Товен (90).