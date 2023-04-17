В Баварии определились с судьбой Мане

Бавария намерена летом продать нападающего Садио Мане. Футболист не входит в планы главного тренера клуба Томаса Тухеля.

"Судя по тому, что я слышал, Бавария сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

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Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что Бавария подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из Ливерпуля", – написал журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

В текущем сезоне на счету 31-летнего сенегальца шесть голов и четыре ассиста в 20 матчах Бундеслиги.