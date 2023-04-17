iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Баварии определились с судьбой Мане

Сенегалец подписал сам себе приговор.
Сегодня, 00:16
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Бавария намерена летом продать нападающего Садио Мане. Футболист не входит в планы главного тренера клуба Томаса Тухеля.

"Судя по тому, что я слышал, Бавария сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Читай также: Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что Бавария подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из Ливерпуля", – написал журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

В текущем сезоне на счету 31-летнего сенегальца шесть голов и четыре ассиста в 20 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Садио Мане

Статьи по теме

Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити
Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане
Тухель встал на защиту Мане после его драки с Сане Тухель встал на защиту Мане после его драки с Сане
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
просмотров

Последние новости

00:51
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Киберспорт00:33
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа00:16
В Баварии определились с судьбой Мане
Вчера, 23:59
Европа23:59
Рома не испытала проблем с Удинезе
Европа23:36
Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа
23:18
Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги
Другие страны22:57
Украинский арбитр отработал на матче МЛС
Европа22:50
Алли, недавно перенесшего операцию, заметили на вечеринке
НБА22:26
Пол Джордж не поможет Клипперс в серии плей-офф против Финикса
Европа22:22
Спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK