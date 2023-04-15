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Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане

Глава клуба урегулировал конфликт.
Сегодня, 17:26
Герберт Хайнер / Getty Images
Герберт Хайнер / Getty Images

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался о конфликте между Садио Мане и Лероем Сане. 

"То, что произошло после игры в Манчестере, недопустимо. Мане понес соответствующее наказание. Штраф ощутимый – даже с учетом его зарплаты.

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Он и Лерой Сане высказались. Это даже может быть подобно очищающей грозе. Садио извинился перед командой. Сейчас мы сосредоточены на будущем, и в центре внимания – Хоффенхайм", – сказал Хайнер в интервью Bild.

Напомним, что Садио Мане и Лерой Сане на повышенных тонах выясняли отношения прямо по ходу матча против Манчестер Сити (0:3). Это же они продолжили делать и в раздевалке, где Мане и нанес свой удар по лицу Сане.

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