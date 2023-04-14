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Тухель встал на защиту Мане после его драки с Сане

Немец заявил, что знает сенегальца как исключительного профессионала.
Сегодня, 17:01
Садио Мане и Томас Тухель / Getty Images
Садио Мане и Томас Тухель / Getty Images

Немецкий специалист Томас Тухель высказался о конфликте между своими подопечными, а именно Садио Мане и Лероем Сане.

Наставник Баварии встал на защиту сенегальца, заявив, что Мане является большим профессионалом своего дела.

"Я здесь, чтобы встать на защиту Мане. Я знаю его очень давно и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаю его окружение.

Он никогда ни в чем не был виноват. Это противоречило кодексу поведения, он признал это и извинился", - приводит слова Тухеля итальянец Фабрицио Романо.

Напомним, по итогам драки с Лероем Сане вингера оштрафовали и отстранили от матча с Хоффенхаймом.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Садио Мане Лерой Сане

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