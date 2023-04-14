Тухель встал на защиту Мане после его драки с Сане
Немец заявил, что знает сенегальца как исключительного профессионала.
Немецкий специалист Томас Тухель высказался о конфликте между своими подопечными, а именно Садио Мане и Лероем Сане.
Наставник Баварии встал на защиту сенегальца, заявив, что Мане является большим профессионалом своего дела.
"Я здесь, чтобы встать на защиту Мане. Я знаю его очень давно и знаю только как абсолютного профессионала. Я также знаю его окружение.
Он никогда ни в чем не был виноват. Это противоречило кодексу поведения, он признал это и извинился", - приводит слова Тухеля итальянец Фабрицио Романо.
Напомним, по итогам драки с Лероем Сане вингера оштрафовали и отстранили от матча с Хоффенхаймом.