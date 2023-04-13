Бавария отстранила Мане от участия в следующем матче Бундеслиги
Мюнхенская Бавария определилась с наказанием для Садио Мане, который решил закончить перепалку с Лероем Сане ударом в лицо.
"Ротен" на своем официальном сайте объявили, что 31-летний сенегалец будет исключен из состава команды на следующий матч немецкой Бундеслиги против Хоффенхайма, который состоится в субботу, 15 апреля.
Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 13, 2023
Также сообщается, что, помимо отстранения, Мане получит наказание в виде штрафа.
Напомним, что Садио Мане и Лерой Сане на повышенных тонах выясняли отношения прямо по ходу матча против Манчестер Сити (0:3). Это же они продолжили делать и в раздевалке, где Мане и нанес свой удар по лицу Сане.
По предварительной информации, Бавария рассматривала все варианты возможного наказания Мане, вплоть до возможной продажи будущим летом.