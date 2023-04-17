Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы

Роберто не поможет своей команде в ближайших матчах.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто получил травму по ходу матча с Хетафе (0:0). Об этом сообщает издание As.

Испанец из-за повреждения был заменен на Эрика Гарсию на 17-й минуте игры чемпионата Испании. Предположительно, у футболиста разрыв мышцы левого бедра, из-за которого он может пропустить больше месяца.

В ближайшее время Роберто проведет дополнительное обследование, которое подтвердит или опровергнет данный диагноз.

В текущем сезоне на счету 31-летнего испанца четыре гола и один ассист в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави.