Руководство Интера определилось с судьбой Лукаку

"Нерадзурри" не будут выкупать контракт футболиста.

Форвард Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, не останется в клубе. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Летом бельгиец вернется в английский клуб, так как "нерадзурри" приняли решение не выкупать контракт футболиста.

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В клубе считают, что 20 миллионов евро, которые потратили на аренду Лукаку, не соответствует уровню его игры. Ввиду этого, руководство уже начало поиски нового форварда.

В шорт-листе итальянского коллектива находятся Роберто Фирмино (Ливерпуль) и Маркус Тюрам (Боруссия Менхенгладбах). Оба игрока станут летом свободными агентами.

В текущем сезоне на счету Лукаку всего три гола и два ассиста в 18 матчах Серии А.