Артета назвал причину потери очков в матче с Вест Хэмом

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал исход матча АПЛ против Вест Хэма (2:2).

"Мы снова начали хорошо, мы доминировали и забили два красивых гола, а после этого допустили огромную ошибку. Мы прекратили играть, не стремились забить третий, четвертый голы. Это выглядело слишком просто. Мы дали Вест Хэму надежду, и они воспользовались ею.

Они сделали то, что сделали, действительно хорошо и очень прямолинейно, и мы изо всех сил старались вытащить игру. Если вы не защищаете свою штрафную так, как надо, приходится делать гораздо больше.

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Можно вести к 50-й минуте со счетом 3:1, решить, что игра закончена, а через две минуты пропустить. Это часть футбола.

Меня беспокоит, что после 2:0 мы допустили ту огромную ошибку и не поняли, чего требовала игра в тот момент. Нам нужен безжалостный настрой, нужно было убивать соперника, но мы не сделали этого", – сказал Артета в интервью Independent.

Напомним, отставание Манчестер Сити от Арсенала в турнирной таблице АПЛ сократилось до четырех очков, при этом у "горожан" осталась игра в запасе.