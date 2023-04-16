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Артета - о ничье с Вест Хэмом: Огромное разочарование

Испанец недоволен тем, как сыграла его команда.
Сегодня, 19:59
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал ничью с Вест Хэмом (2:2) в рамках 31-го тура АПЛ.

"Огромное разочарование. Мы вновь отлично начали матч, полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли целеустремленность.

Мы дали сопернику надежду, допустили плохой пенальти и слишком уважительно к ним отнеслись. Мы угодили в американские горки, где происходит все что угодно. Я не увидел целеустремленности, нужной для третьего и четвертого голов.

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Давление осталось прежним", – сказал Артета в интервью BBC.

Напомним, "канониры" вели по ходу матча с "молотобойцами" в счете 2:0, однако умудрились сыграть вничью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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