Артета считает, что Арсеналу нужна удача

Микель Артета убежден, что Арсеналу понадобится удача, чтобы стать чемпионами АПЛ.

Напомним, "канониры" опережают Манчестер Сити на шесть очков, но у "горожан" есть матч в запасе.

Главный тренер Арсенала заявил, что в такие моменты очень важна удача и то, откуда она приходит. Ведь в конце концов все могут решить сантиметры.

"Вам нужна удача в нужный момент. Удача и то, откуда она приходит, – это очень важно. В спорте есть и другая сторона, иногда речь идет о сантиметрах. И эти сантиметры должны быть в твою пользу.

Мы там, где мы есть. Счастливы находиться на своем месте. Теперь нам нужно довести дела до конца. Чтобы сделать это, мы требуем от всех дополнительной отдачи", – сказал тренер Арсенала в интервью Sky Sports.

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