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Салах стал обладателем необычного рекорда АПЛ

Обойдя в списке другого экс-нападающего Ливерпуля.
Сегодня, 10:23
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах является рекордсменом АПЛ по количеству голов, забитых левой ногой.

Египтянин принял активное участие во вчерашнем разгроме Лидса, забив хозяевам два гола, и оба левой ногой.

Таким образом на счету Салаха уже 107 мячей, забитых именно этой частью тела, что вывело его на первою место по данному показателю.

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал другой легенде Ливерпуля Робби Фаулеру. Также египтянин обошел англичанина на количеству голов в ворота "павлинов", на счету Салаха их теперь девять.

Столько же голов Лидсу в истории Ливерпуля забивал лишь Гордон Ходжсон в начале прошлого века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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