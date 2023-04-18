Салах стал обладателем необычного рекорда АПЛ

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах является рекордсменом АПЛ по количеству голов, забитых левой ногой.

Египтянин принял активное участие во вчерашнем разгроме Лидса, забив хозяевам два гола, и оба левой ногой.

Таким образом на счету Салаха уже 107 мячей, забитых именно этой частью тела, что вывело его на первою место по данному показателю.

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал другой легенде Ливерпуля Робби Фаулеру. Также египтянин обошел англичанина на количеству голов в ворота "павлинов", на счету Салаха их теперь девять.

Столько же голов Лидсу в истории Ливерпуля забивал лишь Гордон Ходжсон в начале прошлого века.