Интер мог быть причастен к скандалу Кальчополи

"Нероадзурри" заключили секретный договор с теми, против кого велось расследование.

Интер может оказаться одним из участников скандала Кальчополи, случившегося в 2006 году.

Как сообщает издание Report, тогдашнее руководство клуба заключило секретную сделку для компенсации тем, против кого велись прослушивания и расследования.

Также вероятную вину "нероадзурри" подтверждает бывший генеральный прокурор города Неаполь Джандоменико Лепоре. По его словам, в той или иной мере подкупали судей практически все клубы чемпионата Италии.

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"Мы начали с Ювентуса, поскольку имели больше данных по нему. Но будем откровенны - привлечены были почти все клубы.

Однажды о прослушивании сообщило издание Espresso. Неожиданно все телефоны выключили и Ювентус - это все, что у нас оставалось. У нас были подозрения, кто передал это СМИ, но реальных доказательств мы никогда не имели, поэтому не знаем.

Если бы мы могли продолжить, то Интер был бы следующим после Ювентуса, - заявил Лепоре.

Напомним, что по итогам, возможно, самого крупного скандала в истории итальянского Футбола Ювентуса лишили двух титулов и отправили в Серию Б.