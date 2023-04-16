iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер интересуется тремя защитниками Барселоны

Однако переговоры между клубами еще не начались.
Сегодня, 10:55
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Миланский Интер рассматривает в качестве усиления оборонительной линии сразу троих защитников Барселоны, пишет Джанлука Ди Марцио.

Речь идет о Маркосе Алонсо, Андреасе Кристенсене и Самуэле Умтити. Отмечается, что клуб пока не начинал переговоры ни по одному из футболистов.

Алонсо и Кристенсен - действующие игроки каталонского клуба, однако из-за финансовых сложностей Барселона может с ними расстаться.

А вот Умтити в текущем сещоне реанимировал карьеру в аренде в Лечче, однако каталонцы все равно предпочли бы расстаться с ним.

Напомним, что ранее агент Гюндогана опроверг информацию о предварительных договоренностях игрока с Барселоной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Интер Милан Андреас Кристенсен Самуэль Умтити Маркос Алонсо

Статьи по теме

Монца сенсационно обыграла Интер Монца сенсационно обыграла Интер
Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана
Агент Гюндогана опроверг договеренности с Барселоной Агент Гюндогана опроверг договеренности с Барселоной
Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру Экс-игрок Барселоны начал тренерскую карьеру
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем
Формула 114:50
Эксперт предположил, почему Ферстаппен выступает против спринтов
Европа14:25
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с абсолютным аутсайдером Ла Лиги
Европа14:09
Реал продлит контракт с одним из лидеров команды
14:05
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
Другие13:57
Середа выборол серебро на Кубке мира по прыжкам в воду
Лига Чемпионов13:31
Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити
Бокс13:29
Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд
Европа12:58
Форвард Лацио попал в ДТП
Бокс12:42
"Все еще вижу правым глазом": Джойс рассказал о своем состоянии после поражения от Чжилея
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK