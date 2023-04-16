Интер интересуется тремя защитниками Барселоны

Однако переговоры между клубами еще не начались.

Миланский Интер рассматривает в качестве усиления оборонительной линии сразу троих защитников Барселоны, пишет Джанлука Ди Марцио.

Речь идет о Маркосе Алонсо, Андреасе Кристенсене и Самуэле Умтити. Отмечается, что клуб пока не начинал переговоры ни по одному из футболистов.

Алонсо и Кристенсен - действующие игроки каталонского клуба, однако из-за финансовых сложностей Барселона может с ними расстаться.

А вот Умтити в текущем сещоне реанимировал карьеру в аренде в Лечче, однако каталонцы все равно предпочли бы расстаться с ним.

Напомним, что ранее агент Гюндогана опроверг информацию о предварительных договоренностях игрока с Барселоной.