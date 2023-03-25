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Защитник Барселоны отказывается покидать клуб

Несмотря на попытки каталонцев избавиться от него, Самюэль Умтити хочет отработать свой контракт до конца.
Сегодня, 16:27
Самюэль Умтити / Getty Images
Самюэль Умтити / Getty Images

Центральный защитник Барселоны Самюэль Умтити не желает покидать команду, сообщает испанское издание Diario Sport.

Выступая в нынешнем сезоне на правах аренды за итальянский Лечче, 29-летний француз выразил каталонцам свое желание помочь им в следующем сезоне, предлагая свою кандидатуру на тот случай, если клуб не сможет подписать центрбека.

Несмотря на то, что у него есть предложения от других команд, Умтити хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2026 года. Он рассмотрит эти предложения только если "сине-гранатовые" лично ему скажут, что он им не нужен.

И хотя Барселона довольна тем, как футболист выступает за Лечче, команда не рассчитывает продолжать с ним сотрудничество и будущим летом попытается от него избавиться на постоянной основе.

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В нынешнем сезоне Самуэль Умтити вышел на поле 15 раз в рамках итальянской Серии А и записал на свой счет 5 желтых карточек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона самюэль умтити

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