Защитник Барселоны отказывается покидать клуб

Несмотря на попытки каталонцев избавиться от него, Самюэль Умтити хочет отработать свой контракт до конца.

Центральный защитник Барселоны Самюэль Умтити не желает покидать команду, сообщает испанское издание Diario Sport.

Выступая в нынешнем сезоне на правах аренды за итальянский Лечче, 29-летний француз выразил каталонцам свое желание помочь им в следующем сезоне, предлагая свою кандидатуру на тот случай, если клуб не сможет подписать центрбека.

Несмотря на то, что у него есть предложения от других команд, Умтити хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2026 года. Он рассмотрит эти предложения только если "сине-гранатовые" лично ему скажут, что он им не нужен.

И хотя Барселона довольна тем, как футболист выступает за Лечче, команда не рассчитывает продолжать с ним сотрудничество и будущим летом попытается от него избавиться на постоянной основе.

Читай также: Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси

В нынешнем сезоне Самуэль Умтити вышел на поле 15 раз в рамках итальянской Серии А и записал на свой счет 5 желтых карточек.