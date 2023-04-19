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Лидер Саутгемптона сможет покинуть команду, если она вылетит в Чемпионшип

С высокой долей вероятности Джеймс Уорд-Прауз будущим летом сменит клубную прописку.
Сегодня, 18:31
Джеймс Уорд-Прауз / Getty Images
Джеймс Уорд-Прауз / Getty Images

Капитан Саутгемптона Джеймс Уорд-Прауз сможет покинуть команду будущим летом в том случае, если клуб вылетит из АПЛ в Чемпионшип.

По информации Daily Mail, руководство "святых" сообщило об этом 28-летнему англичанину. К игроку проявляют интерес Ньюкасл, Тоттенхэм и Вест Хэм.

Джеймс Уорд-Прауз - воспитанник Саутгемптона. Полузащитник провел в команде всю свою карьеру. На его счету 402 матча, в которых он отметился 53 голами и 51 результативной передачей.

На данный момент Саутгемптон занимает последнее место таблицы чемпионата Англии, имея в активе 23 очка после 31 сыгранного тура. Имея худшую разницу забитых и пропущенных, команда отстает от спасительного 17-го места на 4 очка.

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В оставшихся матчах чемпионата "святые" сыграют с Арсеналом, Борнмутом, Ньюкаслом, Ноттингем Форест, Фулхэмом, Брайтоном и Ливерпулем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон АПЛ

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