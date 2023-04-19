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Главный бомбардир Манчестер Юнайтед вернулся в общую группу после травмы

Нападающий восстановился от повреждения и тренировался вместе с командой.
Сегодня, 17:48
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед может снова рассчитывать на нападающего Маркуса Рэшфорда.

Главный бомбардир манкунианцев в нынешнем сезоне восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

25-летний форвард получил повреждение 8 апреля в матче английской Премьер-лиги с Эвертоном (2:0), из-за чего был вынужден пропустить два поединка своей команды.

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Как сообщает официальный сайт клуба, английский нападающий был включен в заявку команды на ближайший ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с Севильей, который состоится в четверг, 20 апреля. Первая встреча в Англии завершилась вничью 2:2.

Отметим, что в текущем сезоне Рэшфорд провел в составе Манчестер Юнайтед 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 27 голов и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что основной центрбек Манчестер Юнайтед выбыл до конца сезона.

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