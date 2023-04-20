Месси не смог спрятаться от фанатов в парижском Диснейленде

Лионель Месси вместе с семьей посетил Диснейленд в Париже, однако несмотря на маскировку, все равно попался фанатам.

Месси попытался замаскироваться при помощи капюшона и черной маски, но фаны все равно узнали звезду ПСЖ. Да и к тому же Антонелла с детьми и не пыталась спрятаться, так что у Лео не было и шанса.

Пришлось в течение некоторого времени раздавать автографы и фотографироваться с людьми. В этот вечер Инстаграмы парижан и гостей столицы пополнились фотографиями с чемпионом мира.

Интересно, что вместе с семейством Месси на прогулку вышла супруга и дети бывшего партнера Лео Сеска Фабрегаса. Самого испанца с ними не было.

Напомним, что ранее появились первые детали возможного контракта Лионеля Месси с Барселоной.