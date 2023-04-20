iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси не смог спрятаться от фанатов в парижском Диснейленде

Сложно избежать внимания, когда ты чемпион мира.
Сегодня, 16:58
Getty Images
Getty Images

Лионель Месси вместе с семьей посетил Диснейленд в Париже, однако несмотря на маскировку, все равно попался фанатам.

Месси попытался замаскироваться при помощи капюшона и черной маски, но фаны все равно узнали звезду ПСЖ. Да и к тому же Антонелла с детьми и не пыталась спрятаться, так что у Лео не было и шанса.

Пришлось в течение некоторого времени раздавать автографы и фотографироваться с людьми. В этот вечер Инстаграмы парижан и гостей столицы пополнились фотографиями с чемпионом мира.

Интересно, что вместе с семейством Месси на прогулку вышла супруга и дети бывшего партнера Лео Сеска Фабрегаса. Самого испанца с ними не было.

Напомним, что ранее появились первые детали возможного контракта Лионеля Месси с Барселоной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж
Месси не собирается летом переходить в клуб из-за пределов Европы Месси не собирается летом переходить в клуб из-за пределов Европы
Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону
Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уилсон обыграл Дэя, Трамп уступил Макгиллу
просмотров

Последние новости

НБА17:53
Звезда Юты прибыла на обязательную военную службу
Олимпийские виды17:53
Чемпионат Европы по борьбе: Ливач, Ткач и Белинская поспорят за золотые медали
НБА17:32
"Я никого не уважаю, он старый": ролевик Мемфиса набросился на ЛеБрона
17:25
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уилсон обыграл Дэя, Трамп уступил Макгиллу
Киберспорт17:12
IEM Rio 2023: NaVi встретятся с победителем пары Furia - Heroic
Европа16:58
Месси не смог спрятаться от фанатов в парижском Диснейленде
Евро-202416:25
Стало известно, где сборная Украины сыграет против Мальты
Европа15:44
Алвес снова попросил суд о предварительном освобождении
Европа15:14
Экс-нападающий Ливерпуля получил удаление за "руку бога"
Европа15:01
Активисты призвали манчестерские клубы убрать корабли со своих эмблем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK