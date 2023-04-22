Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном
Украинец не впечатлил в последнем поединке.
В рамках 32 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Саутгемптоном.
Александр Зинченко провел в этом поединке 72 минуты, а затем был заменен.
За эту встречу украинец получил не лучшую оценку. Портал WhoScored поставил ему 5.8. Меньше только у Аарона Рамсдейла, допустившего результативную ошибку.
Напомним, что ранее Гарри Нэвилл раскритиковал украинца за решение принятое во время матча.