Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном

Украинец не впечатлил в последнем поединке.

В рамках 32 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Саутгемптоном.

Александр Зинченко провел в этом поединке 72 минуты, а затем был заменен.

За эту встречу украинец получил не лучшую оценку. Портал WhoScored поставил ему 5.8. Меньше только у Аарона Рамсдейла, допустившего результативную ошибку.

Напомним, что ранее Гарри Нэвилл раскритиковал украинца за решение принятое во время матча.