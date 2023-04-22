Каррагер: Арсеналу нужно что-то вроде чуда

Англичанин не верит в чемпионство "канониров".

Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер после матча Арсенал - Саутгемптон (3:3) заявил, что лондонцам необходимо чудо, чтобы выиграть АПЛ.

"Разочарование ощутимо. Это был отличный матч для нейтральных зрителей, но обе команды будут разочарованы.

Теперь Арсеналу нужно ехать к Манчестер Сити и набирать три очка, чтобы выиграть чемпионат, думаю.

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По-прежнему все в руках Арсенала, и это лишь показывает, насколько большим был отрыв. Теперь же нужно совершить что-то вроде чуда. Нужно что-то действительно особенное", – заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, в следующем туре чемпионата Англии Манчестер Сити примет на своем поле Арсенал. Матч состоится в среду, 26 апреля.