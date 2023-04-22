Артета: Камбек доказал, что Арсенал не сливает матчи

Лондонский Арсенал на своем поле не сумел обыграть худшую команду АПЛ, сыграв с Саутгемптоном вничью 3:3.

По ходу матча "канониры" уступали 1:3, однако на последних минутах они забили два гола, что позволило им заработать одно очко.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что это стало прекрасным доказательством того, что его подопечные не сливают матчи в самый ответственный момент.

"Очевидно, что в этот момент появляется беспокойство, оно влияет на некоторых игроков, если они сомневаются. Нам нужно отбросить эти сомнения и подготовиться к игре в Манчестере, чтобы победить", - цитирует испанца Sky Sports..

"В футболе случаются моменты, когда вы допускаете ошибки или переживаете не самые лучшие моменты. От этого нужно уходить, игроки реагировали на протяжении всей игры. Они не слили игру и сказали: "Окей, я здесь ни при чем", после чего они спрятались. Они действительно хотели сделать больше".

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"Я не вижу неуверенности. Я не видел, чтобы кто-то из игроков начал прятаться, они рисковали и брали на себя инициативу. Вот почему мы создали моменты, которые мы создали, поэтому мы сделали камбек, сделав счет 3:3 и мы должны были выиграть матч. Уверенность есть".

В следующем туре Арсенал отправится в гости к Манчестер Сити. Матч двух лидеров чемпионата Англии состоится в среду, 26 апреля.