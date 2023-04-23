ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт

Французский клуб уже не спешит подписывать с аргентинцем новое соглашение.

Ожидается, что Лионель Месси покинет ПСЖ, когда его контракт истечет в конце текущего сезона, сообщает Mirror.

Летом 2021 года Месси присоединился к французскому клубу в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Главной целью сотрудничества для обеих сторон была победа в Лиге чемпионов. За эти два года клуб ни разу не был близок даже к финалу.

Поскольку до конца контракта аргентинца осталось всего два месяца, ПСЖ не торопится продлевать соглашение.

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Это связано с тем, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи стремится сделать парижан более финансово устойчивым проектом, с меньшим количеством звездных имен и большим упором на молодые французские таланты.

При этом главной целью самого Месси остается возвращение в Барселону. Однако у этого перехода могут возникнуть сложности, из-за финансовых проблем каталонского клуба.