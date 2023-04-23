iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ готов отпустить Месси, когда завершится его контракт

Французский клуб уже не спешит подписывать с аргентинцем новое соглашение.
Сегодня, 10:31
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Ожидается, что Лионель Месси покинет ПСЖ, когда его контракт истечет в конце текущего сезона, сообщает Mirror.

Летом 2021 года Месси присоединился к французскому клубу в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Главной целью сотрудничества для обеих сторон была победа в Лиге чемпионов. За эти два года клуб ни разу не был близок даже к финалу.

Поскольку до конца контракта аргентинца осталось всего два месяца, ПСЖ не торопится продлевать соглашение.

Читай также: Стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону

Это связано с тем, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи стремится сделать парижан более финансово устойчивым проектом, с меньшим количеством звездных имен и большим упором на молодые французские таланты.

При этом главной целью самого Месси остается возвращение в Барселону. Однако у этого перехода могут возникнуть сложности, из-за финансовых проблем каталонского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Главный тренер ПСЖ выступил с заявлением о своем будущем в клубе Главный тренер ПСЖ выступил с заявлением о своем будущем в клубе
Месси не смог спрятаться от фанатов в парижском Диснейленде Месси не смог спрятаться от фанатов в парижском Диснейленде
ПСЖ планирует перехватить у Барселоны игрока Ман Сити ПСЖ планирует перехватить у Барселоны игрока Ман Сити
ПСЖ заинтересован в лидере Интера ПСЖ заинтересован в лидере Интера
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа14:36
Одноклубник Малиновского назвал худшее воспоминание в карьере
НБА14:31
Грин: Дисквалификация НБА не изменит Дрэймонда и то, как он играет
Теннис14:25
"Hala Madrid": Украинская теннисистка посетила матч Реала
Европа14:09
Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси
Формула 113:59
Хэмилтону посоветовали уйти из Мерседес в "стиле Бекхэма"
Европа13:45
Довбик - приоритетная цель Трабзонспора
НБА13:30
Легендарный тренер не смотрит НБА из-за политики 2020 года
Бокс13:13
Промоутер Усика высказался о переговорах по бою против Дюбуа
Другие13:03
Украинцы завоевали две медали на заключительном этапе сезона на фристайлу
Лига Чемпионов12:38
Шевченко назвал свой самый важный гол в дерби с Интером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK