Тен Хаг: Мы должны признать, что у МЮ недостаточно атакующих футболистов

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о кадровой ситуации в клубе и возможности ротировать состав.

По словам нидерландского специалиста, "красным дьяволам" не хватает атакующих футболистов, чтобы не иметь проблем в этой зоне.

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"Мы всегда хотели проводить ротацию в течение сезона, но этот год был немного сумасшедшим, поскольку посреди сезона провели ЧМ. Там было много наших игроков, а потом мы должны были играть в плей-офф Лиги Европы, когда они вернулись.

Думаю, мы сыграли больше всего матчей из всех команд в Европе, но игроки до определенного момента способны справляться с такой нагрузкой. У нас есть игроки в команде, которые могут справиться с нагрузкой нескольких матчей подряд.

Мы должны признать, что особенно в линии атаки у нас были проблемы на протяжении всего сезона. У нас там не было достаточно футболистов", - сказал тен Хаг.

Напомним, что МЮ уже успел вылететь из Лиги Европы, уступив Севилье, однако продолжает бороться за попадание в топ-4 АПЛ, которое дает право сыграть в ЛЧ.