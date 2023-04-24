Топ-клубы Европы поспорят за лидера середняка АПЛ

Заа может пойти на повышение.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание The Guardian.

Контракт 30-летнего ивуарийца с "орлами" рассчитан до конца этого сезона. Англичанине предложили футболисту новое соглашение на 4 года с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю.

В то же время к Заа проявляют интерес несколько европейских клубов. В подписании игрока заинтересованы Арсенал, Челси, Бавария, ПСЖ, Марсель, Рома, а также Аль-Иттихад.

В текущем сезоне на счету нападающего шесть голов и два ассиста в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал и МЮ посоревнуются за лидера сборной Дании.