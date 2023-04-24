Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду

Арбитр из Ла Лиги Антонио Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии летом. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

46-летний испанец хотел бы и дальше работать в родном чемпионате, однако по регламенту, для судей существует возрастное ограничение в 45 лет, при этот Лаосу позволяют обслуживать матчи в Испании в качестве исключения.

Ввиду того, что пока не ясно, разрешат ли Лаосу работать в Ла Лиге в следующем сезоне, он рассматривает предложение из Саудовской Аравии.

Отметим, судейский комитет в Испании недоволен работой мадридского арбитра после многочисленных жалоб, а также обвинений в подсуживании Реалу.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича.