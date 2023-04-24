iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду

Лаосу предложили возглавить судейский комитет в Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:27
Матеу Лаос / Getty Images
Матеу Лаос / Getty Images

Арбитр из Ла Лиги Антонио Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии летом. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

46-летний испанец хотел бы и дальше работать в родном чемпионате, однако по регламенту, для судей существует возрастное ограничение в 45 лет, при этот Лаосу позволяют обслуживать матчи в Испании в качестве исключения.

Ввиду того, что пока не ясно, разрешат ли Лаосу работать в Ла Лиге в следующем сезоне, он рассматривает предложение из Саудовской Аравии.

Отметим, судейский комитет в Испании недоволен работой мадридского арбитра после многочисленных жалоб, а также обвинений в подсуживании Реалу.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Саудовская Аравия матеу лаос

Статьи по теме

Атлетико сыграет против Мальорки в специальной форме, посвященной 120-летию клуба Атлетико сыграет против Мальорки в специальной форме, посвященной 120-летию клуба
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико
Реал - Сельта 2:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Реал - Сельта 2:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

Другие страны21:31
Бразильский клуб временно сменит название на ФК Мариуполь
Европа21:18
Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Киберспорт20:51
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi поднялись на третье место, Monte сохранились в Топ-30
Европа20:39
Барселона получит почти полтора млрд евро на ремонт домашней арены
Украина20:25
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина20:19
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:06
Леви уволил и.о главного тренера после поражения от Ньюкасла
Европа19:50
Барселона постарается подписать скандального защитника Манчестер Сити
Европа19:27
Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду
Украина19:25
Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK