Защитник Баварии летом покинет команду

Защитник Дэйли Блинд летом покинет Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенский клуб не будет продлевать контракт с 33-летним нидерландцем. Агенты игрока уже изучают трансферный рынок и уже нашли ему несколько вариантов продолжения карьеры.

Напомним, Блинд перешел в Баварию из Аякса в январе на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету всего четыре матча в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария близка к продлению контракта с основным защитником.