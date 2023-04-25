Защитник Баварии летом покинет команду
Блинд станет свободным агентом.
Защитник Дэйли Блинд летом покинет Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Мюнхенский клуб не будет продлевать контракт с 33-летним нидерландцем. Агенты игрока уже изучают трансферный рынок и уже нашли ему несколько вариантов продолжения карьеры.
Напомним, Блинд перешел в Баварию из Аякса в январе на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету всего четыре матча в рамках Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Бавария близка к продлению контракта с основным защитником.