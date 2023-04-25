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Защитник Баварии летом покинет команду

Блинд станет свободным агентом.
Сегодня, 16:20
Дэйли Блинд / Getty Images
Дэйли Блинд / Getty Images

Защитник Дэйли Блинд летом покинет Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенский клуб не будет продлевать контракт с 33-летним нидерландцем. Агенты игрока уже изучают трансферный рынок и уже нашли ему несколько вариантов продолжения карьеры.

Напомним, Блинд перешел в Баварию из Аякса в январе на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету всего четыре матча в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария близка к продлению контракта с основным защитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Дэйли Блинд

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