Бавария близка к продлению контракта с основным защитником

Эрнандес останется в клубе до лета 2027 года.

Защитник Люка Эрнандес близок к продлению контракта с Баварией. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Недавник переговоры между сторонами прошли успешно, и французский центрбек заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.

Отметим, договор с 27-летним футболистом будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Эрнандеса всего семь матчей, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче.