Бавария близка к продлению контракта с основным защитником
Эрнандес останется в клубе до лета 2027 года.
Защитник Люка Эрнандес близок к продлению контракта с Баварией. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Недавник переговоры между сторонами прошли успешно, и французский центрбек заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.
Отметим, договор с 27-летним футболистом будет рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету Эрнандеса всего семь матчей, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче.