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Бавария близка к продлению контракта с основным защитником

Эрнандес останется в клубе до лета 2027 года.
Сегодня, 22:22
Лукас Эрнандес / Getty Images
Лукас Эрнандес / Getty Images

Защитник Люка Эрнандес близок к продлению контракта с Баварией. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Недавник переговоры между сторонами прошли успешно, и французский центрбек заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.

Отметим, договор с 27-летним футболистом будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Эрнандеса всего семь матчей, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Лукас Эрнандес

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