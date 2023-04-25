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Украинскому дерби быть: Цыганков в старте на матч с Реалом

Виктор встретится на поле с Андреем Луниным.
Сегодня, 19:25
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 31 тура чемпионата Испании Жирона встретится с мадридским Реалом.

Каталонцы определились с составом на этот поединок. Украинцу Виктору Цыганкову нашлось место в старте.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за травмы Тибо Куртуа в старте Реала появился Андрей Лунин, таким образом, два игрока сборной Украины встретятся друг против друга.

Матч Жирона - Реал состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Виктор Цыганков Жирона

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