Украинскому дерби быть: Цыганков в старте на матч с Реалом

Виктор встретится на поле с Андреем Луниным.

В рамках 31 тура чемпионата Испании Жирона встретится с мадридским Реалом.

Каталонцы определились с составом на этот поединок. Украинцу Виктору Цыганкову нашлось место в старте.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за травмы Тибо Куртуа в старте Реала появился Андрей Лунин, таким образом, два игрока сборной Украины встретятся друг против друга.

Матч Жирона - Реал состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по киевскому времени.