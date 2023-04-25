Украинскому дерби быть: Цыганков в старте на матч с Реалом
Виктор встретится на поле с Андреем Луниным.
В рамках 31 тура чемпионата Испании Жирона встретится с мадридским Реалом.
Каталонцы определились с составом на этот поединок. Украинцу Виктору Цыганкову нашлось место в старте.
L'ONZE! ❤️🤍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/YHeaBFmdwI— Girona FC (@GironaFC) April 25, 2023
Напомним, ранее сообщалось, что из-за травмы Тибо Куртуа в старте Реала появился Андрей Лунин, таким образом, два игрока сборной Украины встретятся друг против друга.
Матч Жирона - Реал состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по киевскому времени.