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ПСЖ не рассчитывает на то, что им удастся удержать Месси

Парижане при этом нацелились на звездного форварда, которого сложно назвать заменой аргентинцу.
Сегодня, 21:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

ПСЖ, похоже, смирился с тем, что их пути с Лионелем Месси разойдутся по завершению сезона.

Как сообщает издание Le Parisien, стороны не могут достигнуть соглашение о дальнейшем контракте из-за финансовых разбежностей.

Таким образом, столичный гранд уже планирует свое будущее, не рассчитывая на аргентинца в следующем сезоне.

В парижском клубе намерены не искать прямой замены вингеру, а вместо этого подписать центрфорварда топового уровня. Приоритетом в этом случае является англичанин Харри Кейн.

Напомним, что ранее стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Харри Кейн

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