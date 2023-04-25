ПСЖ не рассчитывает на то, что им удастся удержать Месси

Парижане при этом нацелились на звездного форварда, которого сложно назвать заменой аргентинцу.

ПСЖ, похоже, смирился с тем, что их пути с Лионелем Месси разойдутся по завершению сезона.

Как сообщает издание Le Parisien, стороны не могут достигнуть соглашение о дальнейшем контракте из-за финансовых разбежностей.

Таким образом, столичный гранд уже планирует свое будущее, не рассчитывая на аргентинца в следующем сезоне.

В парижском клубе намерены не искать прямой замены вингеру, а вместо этого подписать центрфорварда топового уровня. Приоритетом в этом случае является англичанин Харри Кейн.

Напомним, что ранее стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону.