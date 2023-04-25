Хавбек Баварии пожаловался на свое положение в клубе

Полузащитник Баварии Раян Гравенберх, на которого претендует ряд клубов АПЛ, высказался о своем положении в клубе.

По словам нидерландца, ему хотелось бы чаще играть, ведь это важно для его развития.

"Тренироваться и играть на самом высоком уровне в течение года - это поучительно, но это должно измениться в следующем сезоне - я действительно хочу снова играть неделю за неделей.

Я еще не говорил с правлением клуба. Но понятно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям",- цитирует хавбека Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Баварии покинет летом клуб.