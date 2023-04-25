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Хавбек Баварии пожаловался на свое положение в клубе

Раян Гравенберх намерен получать большее количество игрового времени.
Сегодня, 22:00
Раян Гравенберх / Getty Images
Раян Гравенберх / Getty Images

Полузащитник Баварии Раян Гравенберх, на которого претендует ряд клубов АПЛ, высказался о своем положении в клубе.

По словам нидерландца, ему хотелось бы чаще играть, ведь это важно для его развития.

"Тренироваться и играть на самом высоком уровне в течение года - это поучительно, но это должно измениться в следующем сезоне - я действительно хочу снова играть неделю за неделей.

Я еще не говорил с правлением клуба. Но понятно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям",-  цитирует хавбека Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Баварии покинет летом клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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