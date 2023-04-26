"Наслаждайся": Цыганков трогательно поздравил партнера с покером в матче против Реала

Во вторник, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле обыграла Реал (4:2). Главным героем встречи стал форвард Валентин Кастельянос, оформивший покер.

Партнер по команде Виктор Цыганков поздравил одноклубника с отличной игрой.

Украинский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором осыпал комплимента Катсельяноса.

"Монтиливи - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Катсельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь", - написал Цыганков.

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Отметим, что нападающий отреагировал на пост украинца, опубликовав сердечко.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Реал.