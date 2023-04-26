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Зинченко выйдет в старте на матч Манчестер Сити - Арсенал

Украинец начнет встречу с первых минут.
Сегодня, 21:13
Ман Сити - Арсенал / Getty Images
Ман Сити - Арсенал / Getty Images

В среду, 26 апреля, в рамках 33-го тура АПЛ Манчестер Сити примет Арсенал.

Главные тренеры обеих команд Пеп Гвардиола и Микель Артета уже объявляли стартовые составы.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз - Родри, де Брюйне, Гюндоган - Силва, Грилиш, Холанд.

Арсенал: Рэмсдейл - Зинченко, Габриэль, Холдинг, Уайт - Джака, Парти, Эдегор - Мартинелли, Жезус, Сака.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

На ISPORT также доступен прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити АПЛ

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