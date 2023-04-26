Зинченко выйдет в старте на матч Манчестер Сити - Арсенал
Украинец начнет встречу с первых минут.
В среду, 26 апреля, в рамках 33-го тура АПЛ Манчестер Сити примет Арсенал.
Главные тренеры обеих команд Пеп Гвардиола и Микель Артета уже объявляли стартовые составы.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз - Родри, де Брюйне, Гюндоган - Силва, Грилиш, Холанд.
Арсенал: Рэмсдейл - Зинченко, Габриэль, Холдинг, Уайт - Джака, Парти, Эдегор - Мартинелли, Жезус, Сака.
Напомним, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
На ISPORT также доступен прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал.