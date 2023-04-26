Мудрик остался в запасе Челси на матч против Брентфорда

Украинец будет иметь возможность появиться на поле и повлиять на ход встречи.

В Лондоне на Стэмфорд Бридж в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч между Челси и Брентфордом.

Временный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард принял решение оставить на скамейке запасных Михаила Мудрика - украинский вингер будет иметь шанс появиться на поле уже по ходу встречи.

Челси: Аррисабалага - Фофана, Силва, Чалоба - Аспиликуэта, Фернандес, Канте, Ковачич, Чилуэлл - Галлахер, Стерлинг.

Запасные: Менди, Бадьяшиль, Феликс, Зиеш, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Обамеянг, Пулишич.

Брентфорд: Райя - Расмуссен, Занка, Пиннок, Ми, Генри - Йенсен, Оньека, Янельт - Тоуни, Висса.

Запасные: Кокс, Баптист, Годдос, Дамсгорд, Дасилва, Мбемо, Стивенс, Хики, Шаде.

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Англии Михаил Мудрик отыграл все 90 минут, однако Челси уступил на своем поле Брайтону со счетом 1:2.

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Стартовый свисток поединка между Челси и Брентфордом запланирован на 21:45 по киевскому времени.