Райо Вальекано - Барселона 2:1: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Каталонцы не смогли ничего показать в игре с середняком.

В среду, 26 апреля, в рамках 31-го тура Ла Лиги Райо Вальекано принимал на своем поле Барселону. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Все голы, которые были забиты Райо, каталонцы сами себе привезли. В первом эпизоде с забитым мячом игроки упустили хавбека Альваро Гарсию, который пробил мимо тер Штегена, выведя свою команду вперед.

Барселона наседала на ворота соперника, но нервы и неудача в моментах с завершением атаки, не давали "сине-гранатовым" забить хотя бы один мяч.

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За это хозяева вновь наказали каталонцев. Неудачный подкат Фрэнки Де Йонга вывел хавбека Франсиско Гарсию 1 на 1 с голкипером. Испанец не промахнулся.

Удача на время вернулась к Барселоне на 83-й минуте. Поляк отличился после сильного удара по воротам с близкого расстояния, однако этого хотя бы на ничью не хватило.

Статистика матча Райо Вальекано - Барселона 31-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Барселона 2:1

Голы: Гарсия, 19, Гарсия, 53 - Левандовски, 83

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 9 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 0.96

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 63), Камельо.

Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), Левандовски.

Предупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61).