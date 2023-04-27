Райо Вальекано - Барселона 2:1: обзор матча и результат игры 26.04.2023
В среду, 26 апреля, в рамках 31-го тура Ла Лиги Райо Вальекано принимал на своем поле Барселону. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Все голы, которые были забиты Райо, каталонцы сами себе привезли. В первом эпизоде с забитым мячом игроки упустили хавбека Альваро Гарсию, который пробил мимо тер Штегена, выведя свою команду вперед.
Барселона наседала на ворота соперника, но нервы и неудача в моментах с завершением атаки, не давали "сине-гранатовым" забить хотя бы один мяч.
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За это хозяева вновь наказали каталонцев. Неудачный подкат Фрэнки Де Йонга вывел хавбека Франсиско Гарсию 1 на 1 с голкипером. Испанец не промахнулся.
Удача на время вернулась к Барселоне на 83-й минуте. Поляк отличился после сильного удара по воротам с близкого расстояния, однако этого хотя бы на ничью не хватило.
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона 31-го тура Ла Лиги
Райо Вальекано - Барселона 2:1
Голы: Гарсия, 19, Гарсия, 53 - Левандовски, 83
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 9 - 11
Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 0.96
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 63), Камельо.
Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), Левандовски.
Предупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61).