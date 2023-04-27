В среду, 26 апреля, Барселона в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги встречалась на выезде с Райо Вальекано.

Лидер чемпионата Испании потерпел неожиданное поражение, уступив сопернику со счетом 1:2.

Хозяева поля вышли вперед на 19-й минуте поединка благодаря голу Альваро Гарсии, а во втором тайме удвоили свое преимущество усилиями Франсиско Гарсии. Ближе к концу встречи каталонцы смогли только сократить отставание после результативного удара Роберта Левандовски.

Барселона с 76 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая Реал на 11 баллов. Райо Вальекано с 43 пунктами занимает девятую позицию.

Вашему вниманию видео всех голов матча Райо Вальекано - Барселона в 31-м туре Ла Лиги:

Райо Вальекано - Барселона 2:1

Голы: Гарсия, 19, Гарсия, 53 - Левандовски, 83

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 63), Камельо.

Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), Левандовски.

Предупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61).

Источник: MEGOGO