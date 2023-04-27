Райо Вальекано - Барселона 2:1 видео голов и лучших моментов матча 26.04.23
В среду, 26 апреля, Барселона в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги встречалась на выезде с Райо Вальекано.
Лидер чемпионата Испании потерпел неожиданное поражение, уступив сопернику со счетом 1:2.
Хозяева поля вышли вперед на 19-й минуте поединка благодаря голу Альваро Гарсии, а во втором тайме удвоили свое преимущество усилиями Франсиско Гарсии. Ближе к концу встречи каталонцы смогли только сократить отставание после результативного удара Роберта Левандовски.
Барселона с 76 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая Реал на 11 баллов. Райо Вальекано с 43 пунктами занимает девятую позицию.
Вашему вниманию видео всех голов матча Райо Вальекано - Барселона в 31-м туре Ла Лиги:
Райо Вальекано - Барселона 2:1
Голы: Гарсия, 19, Гарсия, 53 - Левандовски, 83
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 63), Камельо.
Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), Левандовски.
Предупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61).
Источник: MEGOGO