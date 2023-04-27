Бавария намерена подписать лидера МЮ

Мюнхенская Бавария летом может усилить линию полузащиты.

Как сообщает Kicker, "красные" готовы подписать лидера Манчестер Юнайтед Каземиро.

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В услугах бразильца заинтересован лично наставник Баварии Томас Тухель. Впрочем, специалист готов смириться с тем, что хавбека будет тяжело подписать.

Если полузащитника не удастся купить, то Бавария будет искать игрока с аналогичными качествами.

В текущем сезоне Каземиро провел 20 поединков в чемпионате Англии, забив два гола и отдав три ассиста.