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Челси не станет увольнять Лэмпарда после пятого поражения подряд

Легенда клуба продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего сезона.
Вчера, 22:09
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Лондонский Челси на своем поле уступил Брентфорду со счетом 0:2 в рамках 33-го тура АПЛ.

 Для "пенсионеров" данное поражение стало уже пятым подряд во всех турнирах. И все они были оформлены под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает Sky Sports, даже такие результаты команды не убедили руководство "синих", что Лэмпард должен быть уволен. По информации источника, английский специалист продолжит работу во главе Челси до конца сезона-2022/23.

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Напомним, что главным кандидатом на должность главного тренера Челси считается Маурисио Почеттино, который должен возглавить команду в межсезонье.

На данный момент Челси занимает одиннадцатую строчку таблицы чемпионата Англии. После 32-х сыгранных туров лондонский коллектив имеет в активе 39 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Фрэнк Лэмпард

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