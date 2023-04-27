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Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки

Лондонский клуб переживает далеко не лучшие времена, потерпев пятое поражение кряду.
Сегодня, 01:00
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Лондонский Челси в рамках 33-го тура АПЛ на своем поле уступил Брентфорду со счетом 0:2.

После матча временный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своих подопечных, заявив, что его команда должна продолжать верить в себя.

"Мне жаль игроков. Я сказал им, что они должны верить, они должны иметь уверенность в своих силах", - сказал Лэмпард в интервью для BT Sport

"Это не трагедия, но все идет против нас. Эта игра была той, в которой мы хоть и не создали много опасных моментов, но мы владели преимуществом. Мы должны продолжать верить".

"Этот клуб прошел через множество хороших моментов в последнее время, но сейчас нам сложно. Мы бы не отказались от волшебной палочки или волшебного момента".

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Это поражение стало уже пятым подряд для Челси. Причем эта серия поражений началась с того момента, как Фрэнк Лэмпард во второй раз возглавил команду.

На данный момент Челси занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков. Математически лондонский клуб ближе к зоне вылета (10 очков), чем к зоне Лиги чемпионов (20 очков).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Фрэнк Лэмпард

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