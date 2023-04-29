В Барселоне определились с позицией, которую необходимо летом усилить

Барселона собирается летом усилить правый фланг обороны. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Сейчас крайнего фулбека играет Жюль Кунде, который, считается центральным защитником. Сам футболист намерен выступать лишь на своем родной позиции.

В свою очередь главный тренер Барселоны Хави больше всего хочет усилиться защитником Вильярреала Хуаном Фойтом, однако трансфер маловероятен из-за ценника игрока.

Также в шорт-лист каталонцев входит фулбек Баварии Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити. "Сине-гранатные" готовы арендовать португальца на сезон.

Ранее сообщалось, что Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы.