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Анчелотти остался недоволен игрой футболистов Реала в матче с Альмерией

Итальянец беспокоится из-за расслабленности своих подопечных.
Сегодня, 22:53
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу над Альмерией (4:2) в рамках 32-го тура Ла Лиги.

"Винисиус получил удар по колену. Но ничего страшного, думаю, он восстановится в течение нескольких дней. Он дисквалифицирован на следующий матч и будет в порядке перед финалом Кубка Испании.

Винисиус протестует всякий раз после фолов на нем, такова реальность. У него 10 желтых карточек, но это намного меньше, чем у его опекунов.

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Меня разозлило то, что команда расслабилась, считая, что игра завершена. Она расслабилась при 3:0 и при 4:1, и это должно стать для нас тревожным звонком. Нельзя снижать давление, потому что это ведет к пропущенным голам", – заявил Анчелотти в интервью DAZN.

Напомним, Реал сократил отставание от Барселоны до восьми очков, однако каталонцы еще не сыграли свой матч 32-го тура.

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