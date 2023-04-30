iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

АПЛ попросила клубы о необычной услуге в следующий уик-энд

Все связано с предстоящей коронацией Карла III.
Сегодня, 14:16
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

Английская Премьер-лига попросила свои клубы исполнить на стадионах национальный гимн Великобритании перед матчами на следующих выходных, чтобы отметить коронацию короля Карла III, сообщает The Athletic.

Однако окончательное решение включить "Боже, храни короля" останется за 10 клубами, которые проведут домашние матчи с 6 по 8 мая.

Вероятно, возникнет потенциальная проблема с Ливерпулем, болельщики которого в прошлом освистывали национальный гимн.

Читай также: Катарский шейх и Рэтклифф сделали финальные предложения по покупке Манчестер Юнайтед

Домашняя игра Ливерпуля против Брентфорда состоится в субботу, 6 мая. В этот же день, с 13:00 по 15:00 по киевскому времени пройдет коронация Карла III. Это означает, что в этот день не будет ни одного раннего матча.

Напомним, что АПЛ также просила клубы включить на стадионах национальный гимн в сентябре прошлого года в честь смерти королевы Елизаветы II.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках
Катарский шейх и Рэтклифф сделали финальные предложения по покупке Манчестер Юнайтед Катарский шейх и Рэтклифф сделали финальные предложения по покупке Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед не смог обыграть Тоттенхэм, упустив преимущество в два гола Манчестер Юнайтед не смог обыграть Тоттенхэм, упустив преимущество в два гола
АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Селби сыграют в финале
просмотров

Последние новости

Формула 115:43
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, опередив Ферстаппена и Леклера
Европа15:38
Интер в самой концовке вырвал победу у Лацио
Европа15:35
"Чувствую себя дерьмово" Судья извинился перед Боруссией за ошибку, которая может стоить ей титула
НБА15:17
Кливленд не станет увольнять тренера после неудачного плей-офф
Другие страны14:59
Украинец Костышин отличился победным голом в матче за американский Эль-Пасо
Олимпийские виды14:57
Международная федерация каное разрешила вернуться россиянам и белоруссам к турнирам
НБА14:57
Плей-офф НБА: стартовал второй раунд, в первом остался один матч
Европа14:53
Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках
Другие14:27
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска представителей стран-агрессоров
Теннис14:23
Элина Свитолина встретится с Папамихаил в основной сетке турнира в Сен-Мало
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK