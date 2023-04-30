АПЛ попросила клубы о необычной услуге в следующий уик-энд

Английская Премьер-лига попросила свои клубы исполнить на стадионах национальный гимн Великобритании перед матчами на следующих выходных, чтобы отметить коронацию короля Карла III, сообщает The Athletic.

Однако окончательное решение включить "Боже, храни короля" останется за 10 клубами, которые проведут домашние матчи с 6 по 8 мая.

Вероятно, возникнет потенциальная проблема с Ливерпулем, болельщики которого в прошлом освистывали национальный гимн.

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Домашняя игра Ливерпуля против Брентфорда состоится в субботу, 6 мая. В этот же день, с 13:00 по 15:00 по киевскому времени пройдет коронация Карла III. Это означает, что в этот день не будет ни одного раннего матча.

Напомним, что АПЛ также просила клубы включить на стадионах национальный гимн в сентябре прошлого года в честь смерти королевы Елизаветы II.