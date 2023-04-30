Фулхэм - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 30.04.2023
В воскресенье, 30 апреля, в рамках 34-го тура АПЛ Фулхэм принимал на своем поле Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
Первыми отличились в данной встрече "горожане". Эрлинг Холанд удачно реализовал 11-метровый удар уже на третьей минуте.
Читай также: Холанд - первый с 1931 года игрок английской команды, забивший 50 голов за сезон
Спустя какое-то время Карлос Винисиус возобновил паритет. Бразилец забил с передачи Харри Уилсона, однако радость хозяев длилась не очень долго.
Хулиан Альварес на 36-й минуте вновь вывел Манчестер Сити вперед, а как оказалось позднее - установил финальный счет во всем матче.
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити чемпионата Англии
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Голы: Карлос Винисиус, 15 - Холанд, 3 пен, Альварес, 36
Ожидаемые голы (xG): 0.17 - 2.79
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 4 - 12
Удары в створ: 1 - 9
Фолы: 4 - 6
Фулхэм: Лено, Тете, Рим (Диоп, 22), Адарабиойо, Робинсон, Рид (Лукич, 76), Уилсон (Соломон, 76), Перейра (Кэрни, 58), Пальинья, Декордова-Рид (Джеймс, 77), Винисиус.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, Грилиш, Родри, Марез (Фоден, 83), Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 83).
Предупреждения: Тете (70), Грилиш (70), Эдерсон (90+7), Уокер (90+9).