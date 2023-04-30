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Фулхэм - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 30.04.2023

"Горожане" добыли непростую победу над лондонским клубом.
Сегодня, 17:59
Фулхэм - Манчестер Сити / Getty Images
Фулхэм - Манчестер Сити / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 34-го тура АПЛ Фулхэм принимал на своем поле Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первыми отличились в данной встрече "горожане". Эрлинг Холанд удачно реализовал 11-метровый удар уже на третьей минуте.

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Спустя какое-то время Карлос Винисиус возобновил паритет. Бразилец забил с передачи Харри Уилсона, однако радость хозяев длилась не очень долго.

Хулиан Альварес на 36-й минуте вновь вывел Манчестер Сити вперед, а как оказалось позднее - установил финальный счет во всем матче.

Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити чемпионата Англии

Фулхэм - Манчестер Сити 1:2  
Голы: Карлос Винисиус, 15 - Холанд, 3 пен, Альварес, 36

Ожидаемые голы (xG): 0.17 - 2.79
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 4 - 12
Удары в створ: 1 - 9      
Фолы: 4 - 6

Фулхэм: Лено, Тете, Рим (Диоп, 22), Адарабиойо, Робинсон, Рид (Лукич, 76), Уилсон (Соломон, 76), Перейра (Кэрни, 58), Пальинья, Декордова-Рид (Джеймс, 77), Винисиус.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, Грилиш, Родри, Марез (Фоден, 83), Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 83).

Предупреждения: Тете (70), Грилиш (70), Эдерсон (90+7), Уокер (90+9).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Манчестер Сити АПЛ

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