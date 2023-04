Холанд - первый с 1931 года игрок английской команды, забивший 50 голов за сезон

В воскресенье, 30 апреля, в Лондоне на Крейвен Коттедж в рамках 34-го утра АПЛ сошлись Фулхэм и Манчестер Сити.

Уже на третьей минуте поединка лучший бомбардир турнира Эрлинг Холанд реализовал пенальти.

Этот гол стал для норвежской машины уже 34-м в чемпионате Англии и 50-м в нынешнем сезоне. Как сообщает BT Sport, Холанд стал первым с 1931 года игроком английской команды, который преодолел планку в 50 голов за сезон.

Erling Haaland is now the first player to score 50 goals in a single season for an English club since 1931... 🔥



Is he in running for the Ballon d'Or this year ...? 🤔 pic.twitter.com/0poZ7blfp2