Вингер Кристал Пэлас может присоединиться к команде Малиновского

Уилфрид Заа хотел бы летом присоединится к Марселю Руслана Малиновского в качестве свободного агента, пишет 90Min.

30-летний ивуарец все еще считается качественным вингером, однако в силу возраста интерес топ-клубов к нему пропал. Хотя и Заа все еще находится в шорт-листах многих команд.

Источники внутри "орлов" сообщают, что вингер хотел бы пребраться в Марсель, чтобы принять участие в Лиге чемпионов, тем самым исполнив свою мечту.

Представители футболиста уже контактировали с руководством французской команды, однако неизвестно, состоится ли этот переход.

При этом Кристал Пэлас хотел бы сохранить игрока, перезаключив с ним контракт. Главный тренер "орлов" Рой Хождсон высоко ценит игрока и хотел бы, чтобы Заа остался в клуб еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Марсель может усилиться американцем Тимоти Веа.