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Болонья - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 30.04.2023

Туринцы упустили шанс выйти на вторую строчку турнирной таблицы.
Вчера, 23:59
Болонья - Ювентус / Getty Images
Болонья - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 32-го тура Серии А Болонья принимала Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На забитый мяч Болоньи Ювентус сумел ответить голом лишь в середине второго тайма. На большее команд, к сожалению, не хватило.

Отметим, на 31-й минуте Аркадиуш Милик не сумел реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, после 32 туров Болонья занимает восьмое место с 45 баллами, а Ювентус идет на третьей строчке, набрав 60 очков.

Статистика матча Болонья - Ювентус чемпионата Италии

Болонья - Ювентус 1:1
Голы: Орсолини, 10 пен - Милик, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 2.30
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 16 - 14
Удары в створ: 6 - 5    
Фолы: 12 - 9

Болонья: Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 87), Сумаоро, Лукуми, Кирьякопулос (Камбьязо, 67), Моро (Медель, 81), Схаутен, Домингес (Зиркзее, 67), Фергюсон (Эбишер, 81), Орсолини, Барроу.

Ювентус: Шченсны, Данило, Гатти, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли (Паредес, 83), Фаджоли (Соуле, 58), Куадрадо, Костич (Айлинг, 58), Кьеза (Миретти, 70), Милик (Влахович, 83).

Предупреждения: Пош (2), Кирьякопулос (42), Рабьо (55), Паредес (88).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья Серия А

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