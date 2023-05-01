Талантливый хавбек Арсенала покинет летом клуб

Чарли Патино намерен искать новую команду, где будет играть в основе.

Один из главных талантов академии Арсенала Чарли Патино, судя по всему, так и не заиграет в основной команде.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, хавбек намерен покинуть клуб этим летом в поисках большего количества игрового времени.

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Речь идет именно о полноценном уходе из клуба, а не аренде в другую команду. Потенциальная сумма перехода неизвестна, однако, Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

В текущем сезоне хавбек играет в аренде за Блэкпул. За аутсайдера Чемпионшипа он провел 33 игры, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.