iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Талантливый хавбек Арсенала покинет летом клуб

Чарли Патино намерен искать новую команду, где будет играть в основе.
Сегодня, 14:57
Чарли Патино / Getty Images
Чарли Патино / Getty Images

Один из главных талантов академии Арсенала Чарли Патино, судя по всему, так и не заиграет в основной команде.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, хавбек намерен покинуть клуб этим летом в поисках большего количества игрового времени.

Читай также: Артета оценил шансы Арсенала на чемпионство

Речь идет именно о полноценном уходе из клуба, а не аренде в другую команду. Потенциальная сумма перехода неизвестна, однако, Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

В текущем сезоне хавбек играет в аренде за Блэкпул. За аутсайдера Чемпионшипа он провел 33 игры, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Одноклубник Зинченко рассказал о самом болезненном поражении в составе Арсенала Одноклубник Зинченко рассказал о самом болезненном поражении в составе Арсенала
Пирс Морган: Арсенал вчера выглядел, как перепуганные кролики Пирс Морган: Арсенал вчера выглядел, как перепуганные кролики
Экс-игрок Челси и Манчестер Сити потроллил своего отчима, легенду Арсенала, после разгрома "канониров" Экс-игрок Челси и Манчестер Сити потроллил своего отчима, легенду Арсенала, после разгрома "канониров"
Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Украина15:59
Шахтер поздравил Срну с днем рождения
Европа15:50
Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом
Европа15:27
Анчелотти: В будущем Реал обязан подписать "девятку"
ММА15:20
Президент ONE FC отказался от подписания Нганну
Европа14:57
Талантливый хавбек Арсенала покинет летом клуб
Украина14:24
Шапаренко вернулся в общую группу после травмы
Европа14:18
Вернидуб: Может ли проект Кривбасса дорости до чемпионства? Сто процентов
Европа14:15
Артета оценил шансы Арсенала на чемпионство
Бокс13:50
Промоутер Усика объяснил, почему Александр не будет проводить бои в Украине
Европа13:40
"Мне дали безалкогольное пиво, ужасная организация": Хавбек ПСВ зажег после победы в Кубке Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK