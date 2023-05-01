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Анчелотти в очередной раз опроверг слухи о договоренности возглавить сборную Бразилии

Итальянец не связывает себя с работой в другом месте.
Сегодня, 19:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти в очередной раз опроверг переговоры о назначении главным тренером сборной Бразилии. 

"Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха.

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Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал", – сказал Анчелотти в интервью As.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии предложила итальянскому специалисту обдумать данное предложение до 25 мая.

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