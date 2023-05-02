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Барселона подпишет контракт с юной звездой академии

Каталонцы заключат соглашение с Ямалем до лета 2026 года.
Сегодня, 11:19
Ламмин Ямаль / Getty Images
Ламмин Ямаль / Getty Images

Юный полузащитник Ламмин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт с Барселоной. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

15-летний испанец близок к заключению соглашения с "сине-гранатовыми", которое будет рассчитано до лета 2026 года. В ближайшее время стороны уладят все детали сотрудничества.

Напомним, Ямаль дебютировал за Барселону 29 апреля в матче против Бетиса (4:0), став самым молодым дебютантом каталонской команды в истории Ла Лиги.

Отметим, юный хавбек является воспитанником Ла Масии и игроком Барселоны U-19. Также он выступал за различные юношеские сборные Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламмин Ямаль

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